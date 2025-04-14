В Сумах 13-летний юноша героически спас пассажиров автобуса после ракетного удара РФ

фото: ГСЧС Украины в Сумской области

После российского ракетного удара по Сумам 13-летний Кирилл Ильяшенко выбрался из горящего автобуса. Подросток помог спасти других пассажиров, оказавшихся в ловушке

Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы города Сумы Артем Кобзарь, передает RegioNews.

Он рассказал, что после ракетного удара России в Сумах вспыхнул пассажирский автобус, в котором находились 13-летний Кирилл Ильяшенко с матерью. Дверь транспортного средства была заблокирована, поэтому пассажиры оказались в ловушке. Из-за вражеского удара юноша получил ранения. Однако он выбрался из горящего транспорта через разбитое окно и помог спасти других людей, находившихся в автобусе.

"Его решительность и мужество вдохновляют. Именно благодаря таким людям держится наша страна", – подчеркнул Артем Кобзарь.

По имеющимся данным, Кирилл учится в восьмом классе Сумской школы №4. Юноша занимается вольной борьбой в детско-юношеской спортивной школе "Факел". Из-за российского обстрела три обломка попали в голову парню: один из них врачи уже достали. В настоящее время Кирилл находится под наблюдением медиков.

Напомним, утром 13 апреля на Вербное воскресенье войска РФ нанесли двойной ракетный удар по центру Сум. Оккупанты применили баллистические ракеты с кассетными боеприпасами.

По последним данным, известно о 34 погибших, из них 2 детей. Травмированы 119 человек, из них 15 детей.

Также сообщалось, что в Сумах объявили трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара, который российские войска совершили 13 апреля.