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11 квітня 2025, 17:10

На Сумщині розширили зону обов'язкової евакуації

11 квітня 2025, 17:10
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фото: Суспільне Суми
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У Сумській області збільшили кількість населених пунктів на відстані до 17 км від кордону, які підлягають евакуації

Про це повідомив у телеефірі очільник Сумської ОВА Володимир Артюх, передає RegioNews.

За його словами, рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області.

Артюх зазначив, що в області були завчасно проведені заходи з евакуації.

Нині 199 населених пунктів введено в план евакуації. З населених пунктів 5-кілометрової зони населення практично повністю евакуйоване. 49 населених пунктів віддано під керівництво й управління Збройними силами.

Очільник області наголосив, що за останні три місяці цього року найбільшими заходами евакуації стали заходи у Краснопільській, Миропільській, Юнаківській та Хотінській громадах. Евакуйовано близько 15 тисяч населення.

Сьогодні робота з евакуації в цих громадах продовжується. Там залишилися по 3-4% жителів, які поки що не бажають евакуюватися, але практично 100% дітей з цих громад евакуйовано.

Нагадаємо, вночі та зранку 11 квітня російські війська завдали 38 ударів по прикордонних територіях і населених пунктах Сумської області. Зафіксовано 96 вибухів.

Раніше повідомлялося, що за останній тиждень інтенсивність штурмових дій противника на прикордонні Сумщини збільшилась на 30%.Основні зусилля ворог зосереджує в напрямках населених пунктів Журавка та Басівка.

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