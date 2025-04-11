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Уночі та зранку 11 квітня російські війська завдали 38 ударів по прикордонних територіях і населених пунктах Сумської області. Зафіксовано 96 вибухів

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що окупанти атакували 5 громад.

Росіяни обстріляли Краснопільську громаду, використовуючи:

міномети,

артилерію,

FPV-дрони,

керовані авіабомби,

безпілотники.

Внаслідок обстрілів пошкоджено нежитлове приміщення, зруйновано приватний будинок, а автомобіль згорів.

Середино-Будську громаду атакували за допомогою безпілотників.

По Шосткинській громаді ворог вдарив БПЛА, пошкоджене нежитлове приміщення.

На території Юнаківської громади зафіксовано атаки від FPV-дронів і керованих авіабомб та обстріли з артилерії і реактивних систем залпового вогню.

Есманьську громаду війська РФ також атакували FPV-дронами.

Нагадаємо, за останній тиждень інтенсивність штурмових дій противника на прикордонні Сумщини збільшилась на 30%.Основні зусилля ворог зосереджує в напрямках населених пунктів Журавка та Басівка.