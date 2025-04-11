За ніч і ранок на Сумщині зафіксовано майже сотню вибухів
Уночі та зранку 11 квітня російські війська завдали 38 ударів по прикордонних територіях і населених пунктах Сумської області. Зафіксовано 96 вибухів
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що окупанти атакували 5 громад.
Росіяни обстріляли Краснопільську громаду, використовуючи:
- міномети,
- артилерію,
- FPV-дрони,
- керовані авіабомби,
- безпілотники.
Внаслідок обстрілів пошкоджено нежитлове приміщення, зруйновано приватний будинок, а автомобіль згорів.
Середино-Будську громаду атакували за допомогою безпілотників.
По Шосткинській громаді ворог вдарив БПЛА, пошкоджене нежитлове приміщення.
На території Юнаківської громади зафіксовано атаки від FPV-дронів і керованих авіабомб та обстріли з артилерії і реактивних систем залпового вогню.
Есманьську громаду війська РФ також атакували FPV-дронами.
Нагадаємо, за останній тиждень інтенсивність штурмових дій противника на прикордонні Сумщини збільшилась на 30%.Основні зусилля ворог зосереджує в напрямках населених пунктів Журавка та Басівка.