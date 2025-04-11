В лісі на Сумщині знайшли гранатомет
В лісових насадженнях поблизу Лебедина місцеві жителі помітили зброю
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Поліцейські оглянули знахідку та визначили, що це ручний гранатомет, що знаходиться у зведеному стані.
Фахівці знищили вибухонебезпечний предмет на місці шляхом підриву.
Нагадаємо, на Закарпатті заблокували канал збуту боєприпасів. Фігуранта затримали.
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