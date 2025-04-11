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11 апреля 2025, 17:10

В Сумской области расширили зону обязательной эвакуации

11 апреля 2025, 17:10
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фото: Суспильне Сумы
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В Сумской области увеличили количество населенных пунктов на расстоянии до 17 км от границы, подлежащих эвакуации

Об этом сообщил в телеэфире глава Сумской ОВА Владимир Артюх, передает RegioNews.

По его словам, решение было принято на заседании Совета обороны области.

Артюх отметил, что в области были заранее проведены мероприятия по эвакуации.

Сейчас 199 населенных пунктов введены в план эвакуации. Из населенных пунктов 5-километровой зоны население практически полностью эвакуировано. 49 населенных пунктов отданы под руководство и управление Вооруженными силами.

Глава области отметил, что за последние три месяца этого года крупнейшими мероприятиями эвакуации стали мероприятия в Краснопольской, Миропольской, Юнаковской и Хотинской общинах. Эвакуировано около 15 тысяч населения.

Сегодня работа по эвакуации в этих общинах продолжается. Там остались по 3-4% жителей, пока не желающих эвакуироваться, но практически 100% детей из этих общин эвакуированы.

Напомним, ночью и утром 11 апреля российские войска нанесли 38 ударов по приграничным территориям и населенным пунктам Сумской области. Зафиксировано 96 взрывов.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю интенсивность штурмовых действий противника на пограничные Сумщины увеличилась на 30%. Основные усилия враг сосредотачивается в направлениях населенных пунктов Журавка и Басовка.

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