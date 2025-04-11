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За останній тиждень інтенсивність штурмових дій противника на прикордонні Сумщини збільшилась на 30%

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

За останні сім днів росіяни здійснили 47 штурмових дій позицій наших захисників. Основні зусилля ворог зосереджує в напрямках населених пунктів Журавка та Басівка.

Ворог сконцентрований на проведенні контрнаступальної операції в Курській області, але наші військові дають гідну відсіч противнику та завдають йому значних втрат. Суттєво зросла й інтенсивність застосування нашої авіації. Це дуже важливо для підтримки Сил безпеки та оборони у знищенні сил і засобів противника, – йдеться у повідомленні.

Крім того, росіяни продовжують здійснювати обстріли по прикордонню Сумщини, бити по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури. Цього разу основними цілями росіян стали підприємства харчової промисловості (хлібо-м’ясокомбінати, молокозаводи тощо).

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, скільки солдатів потрібно Україні щомісяця.