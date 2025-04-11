Інтенсивність російських штурмів на Сумщині за останній тиждень зросла на 30%, – ОВА
За останній тиждень інтенсивність штурмових дій противника на прикордонні Сумщини збільшилась на 30%
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.
За останні сім днів росіяни здійснили 47 штурмових дій позицій наших захисників. Основні зусилля ворог зосереджує в напрямках населених пунктів Журавка та Басівка.
Ворог сконцентрований на проведенні контрнаступальної операції в Курській області, але наші військові дають гідну відсіч противнику та завдають йому значних втрат.
Суттєво зросла й інтенсивність застосування нашої авіації. Це дуже важливо для підтримки Сил безпеки та оборони у знищенні сил і засобів противника, – йдеться у повідомленні.
Крім того, росіяни продовжують здійснювати обстріли по прикордонню Сумщини, бити по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури. Цього разу основними цілями росіян стали підприємства харчової промисловості (хлібо-м’ясокомбінати, молокозаводи тощо).
Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, скільки солдатів потрібно Україні щомісяця.