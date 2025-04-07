У Сумах іномарка збила на переході жінку: потерпілу ушпиталили
ДТП із потерпілою сталася у суботу, 5 квітня, на вулиці Роменська в Сумах. Пенсіонерку госпіталізували до лікарні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр Національної поліції в Сумській області.
За матеріалами слідства, 43-річна водійка автомобіля Skoda Fabia збила на нерегульованому пішохідному переході місцеву мешканку. Під колеса легковика потрапила 75-річна пенсіонерка.
"Внаслідок автопригоди остання отримала травми та була шпиталізована", – йдеться у повідомленні.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, днями в Конотопі на Сумщині внаслідок зіткнення автівки і велосипеда загинула людина.
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