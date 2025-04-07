В Сумах иномарка сбила на переходе женщину: пострадавшую госпитализировали

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ДТП с потерпевшим произошло в субботу, 5 апреля, на улице Роменская в Сумах. Пенсионерку госпитализировали в больницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Национальной полиции в Сумской области.

По материалам следствия, 43-летняя водитель автомобиля Skoda Fabia сбила на нерегулируемом пешеходном переходе местную жительницу. Под колеса легковушки попала 75-летняя пенсионерка.

"В результате автопроисшествия последняя получила травмы и была госпитализирована", – говорится в сообщении.

Полицейские открыли уголовное производство. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, на днях в Конотопе на Сумщине в результате столкновения автомобиля и велосипеда погиб человек.