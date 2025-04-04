Смертельна ДТП на Сумщині: авто наїхало на велосипедиста
У Конотопі на Сумщині внаслідок зіткнення автівки і велосипеда загинула людина
Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.
Зазначається, що аварія сталася 3 квітня близько 10:30 на вулиці Путивльській.
Правоохоронці встановили, що 70-річний житель райцентру, керуючи автомобілем "ВАЗ 2121", під час повороту з вулиці Путивльської на Германівську, допустив наїзд на велосипедиста.
Унаслідок ДТП 76-річний водій велосипеда загинув на місці, ще до прибуття медиків.
За цим випадком слідчі порушили кримінальну справу.
Триває досудове розслідування.
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