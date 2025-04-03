Масована атака "Шахедів" на Харків ввечері 2 квітня: що відомо
Пізно ввечері 2 квітня російські військові здійснили чергову масовану атаку на Харків ударними дронами
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
"Лише впродовж години ворог застосував 17 БпЛА типу "Шахед". Більшість ударів – у Київському районі. Внаслідок обстрілу зайнялися локальні пожежі", – йдеться у повідомленні.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Профільні служби продовжують усувати наслідки обстрілу міста.
Нагадаємо, 2 квітня близько 16:15 росіяни вдарили по Харкову. Дрон влучив у 16-поверховий будинок в Київському районі міста. Влучання було в квартиру на 8 поверсі. Постраждали 5 людей.
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