06:33  01 квітня
У горах на Закарпатті відшукали двох заблукалих туристів
05:36  01 квітня
На Тернопільщині німецька вівчарка напала на 11-річну дитину: дівчинка у лікарні
04:40  01 квітня
Російський актор фільму "Анора" потрапив у "Миротворець"
UA | RU
UA | RU
01 квітня 2025, 11:55

Підпалив дачний будинок заради розваги: на Сумщині поліція затримала палія

01 квітня 2025, 11:55
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

На Конотопщині чоловік підпалили дачний будинок односельця. Правоохоронці затримали зловмисника та повідомили йому про підозру

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався в селі Добротове.

Поліцейські оглянули місце пожежі та виявили, що вогонь пошкодив стіни, дах будинку та майно всередині. За висновком рятувальників, причиною загоряння став підпал.

Правоохоронці затримали 29-річного місцевого жителя. Виявилося, що він підпалив фасад будинку, а коли полум’я розгорілося – втік.

Зловмиснику повідомили про підозру за статтею про умисне знищення або пошкодження майна.

Нагадаємо, на Житомирщині внаслідок пожежі загинув чоловік. В дерев'яній літній кухні горів дах та майно всередині. Вогонь встиг поширитись на дах гаража.

Раніше повідомлялося, що 17 березня в селі Новомихайлівка Берестинського району, що на Харківщині, в пожежі загинул вся родина.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підпал пожежа поліція Сумська область дачний будинок
На Черкащині через необережність зі свічкою загинула жінка
01 квітня 2025, 03:07
На Рівненщині чоловік напав з ножем на співробітника пошти та вкрав посилки
01 квітня 2025, 02:55
На Прикарпатті пʼяний чоловік підпалив будинок сусіда
01 квітня 2025, 01:49
Всі новини »
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
Ексвисокопосадовець ЗСУ за 8000 доларів переводив військовослужбовців до тилових підрозділів
01 квітня 2025, 12:49
На Одещині судитимуть правоохоронця, який за 6000 доларів допомагав ухилянтам перетнути кордон під виглядом військових
01 квітня 2025, 12:17
Більшість українців вважають, що США втомились від України
01 квітня 2025, 11:42
Понад 350 нових зразків озброєння допустили до експлуатації у ЗСУ у 2025 році
01 квітня 2025, 11:37
Хвилина мовчання в Києві: на білбордах з’являтимуться нагадування
01 квітня 2025, 11:12
На Вінниччині судитимуть посадовицю ТЦК та її спільника, які побили військовозобов’язаного
01 квітня 2025, 10:50
Трагедія у Львові: під колесами трамвая загинув чоловік
01 квітня 2025, 10:48
На Закарпатті прикордонники затримали громадянина Сенегалу, який намагався втекти на велосипеді з Угорщини
01 квітня 2025, 10:39
В Україні запрацював електронний кабінет ВЛК: що потрібно знати
01 квітня 2025, 10:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
Всі публікації »
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »