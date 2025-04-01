фото: Національна поліція

На Конотопщині чоловік підпалили дачний будинок односельця. Правоохоронці затримали зловмисника та повідомили йому про підозру

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався в селі Добротове.

Поліцейські оглянули місце пожежі та виявили, що вогонь пошкодив стіни, дах будинку та майно всередині. За висновком рятувальників, причиною загоряння став підпал.

Правоохоронці затримали 29-річного місцевого жителя. Виявилося, що він підпалив фасад будинку, а коли полум’я розгорілося – втік.

Зловмиснику повідомили про підозру за статтею про умисне знищення або пошкодження майна.

Нагадаємо, на Житомирщині внаслідок пожежі загинув чоловік. В дерев'яній літній кухні горів дах та майно всередині. Вогонь встиг поширитись на дах гаража.

Раніше повідомлялося, що 17 березня в селі Новомихайлівка Берестинського району, що на Харківщині, в пожежі загинул вся родина.