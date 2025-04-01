фото: ДСНС

Пожежа сталася 30 березня в селі Тальянки в Звенигородському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

Горів приватний будинок. Рятувальники приборкали вогонь та, на жаль, в одній з кімнат виявили загиблу господарку.

Зазначається, що пожежа виникла через необережне поводження зі свічкою. Вогнем пошкоджені стіни на площі 100 кв.метрів, вікна, меблі та речі домашнього вжитку.

Нагадаємо, в Умані на Черкащині у будинку вибухнув газовий балон. Внаслідок пожежі постраждала господарка.