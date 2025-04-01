Поджег дачный дом ради развлечения: на Сумщине полиция задержала поджигателя
На Конотопщине мужчина подожгли дачный дом односельчанина. Правоохранители задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении
Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.
Отмечается, что инцидент произошел в селе Добротово.
Полицейские осмотрели место пожара и обнаружили, что огонь повредил стены, крышу дома и имущество внутри. По заключению спасателей, причиной возгорания стал поджог.
Правоохранители задержали 29-летнего местного жителя. Оказалось, что он поджег фасад дома, а когда пламя разгорелось – скрылся.
Злоумышленнику сообщили о подозрении по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
Напомним, в Житомирской области в результате пожара погиб мужчина. В деревянной летней кухне горела крыша и имущество внутри. Огонь успел распространиться на крышу гаража.
Ранее сообщалось, что 17 марта в селе Новомихайловка Берестинского района Харьковской области в пожаре погибла вся семья .