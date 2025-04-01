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01 апреля 2025, 11:55

Поджег дачный дом ради развлечения: на Сумщине полиция задержала поджигателя

01 апреля 2025, 11:55
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фото: Национальная полиция
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На Конотопщине мужчина подожгли дачный дом односельчанина. Правоохранители задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел в селе Добротово.

Полицейские осмотрели место пожара и обнаружили, что огонь повредил стены, крышу дома и имущество внутри. По заключению спасателей, причиной возгорания стал поджог.

Правоохранители задержали 29-летнего местного жителя. Оказалось, что он поджег фасад дома, а когда пламя разгорелось – скрылся.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Напомним, в Житомирской области в результате пожара погиб мужчина. В деревянной летней кухне горела крыша и имущество внутри. Огонь успел распространиться на крышу гаража.

Ранее сообщалось, что 17 марта в селе Новомихайловка Берестинского района Харьковской области в пожаре погибла вся семья .

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