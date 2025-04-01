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Подія сталася 29 березня у селі Рожнів у Косівському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Сталася пожежа у будинку, її загасили рятувальники. Поліцейські опитали свідків, очевидців та переглянули відео з камер спостереження.

Проаналізувавши інформацію, правоохоронці встановили причетного та затримали його – йдеться про 20-річного місцевого жителя.

Затриманий вину визнав, однак свої дії пояснити не зміг, оскільки перебував нетверезим. Його перевірили на стан сп'яніння, результат – 0,43 проміле алкоголю в крові.

За скоєне фігуранту загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.

Зазначається, що наразі у суді слухається справа за скоєння фігурантом аналогічного злочину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наркобарон Єгор Левченко (Буркін), засновник картелю "Хімпром”, через українські суди намагається скасувати санкції, запроваджені проти нього наприкінці 2023 року указом президента Зеленського.

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, нагадаємо, розпочалося ще в 2014 році, а після початку повномасштабного вторгнення розгорнулася з новою силою. За даними ЗМІ, синдикат продовжує виробляти психотропи в Україні та постачати їх до Росії транзитом через ЄС. У 2023 році СБУ затримала 89 наркоділків під час спецоперацій проти "Хімпрому”.

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