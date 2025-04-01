На Житомирщині внаслідок пожежі загинув чоловік

фото: ДСНС

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

В дерев'яній літній кухні горів дах та майно всередині. Вогонь встиг поширитись на дах гаража. Існувала загроза перекидання полум'я на оселю, розташовану на відстані 2 метрів. У літній кухні на підлозі рятувальники виявили 50-річного господаря без ознак життя.

Пожежу загасили, подальшого поширення не допустили. Ймовірно, займання сталося через необережність під час куріння.

Остаточна причина пожежі встановлюється фахівцями.

Нагадаємо, вночі 17 березня в селі Новомихайлівка Берестинського району, що на Харківщині, в пожежі загинула родина.