14:35  31 березня
У Львові судитимуть чоловіка, який до смерті побив поліцейського
14:05  31 березня
На Сумщині активізувалися російські диверсанти, – ДПСУ
10:48  31 березня
Підвищення пенсії: хто отримає більше грошей з 1 квітня
UA | RU
UA | RU
31 березня 2025, 17:49

На Сумщині судитимуть військовослужбовця, який привласнив обладнання майже на 5 млн гривень

31 березня 2025, 17:49
Читайте также на русском языке
фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

За матеріалами Державного бюро розслідувань судитимуть військовослужбовця, який привласнив обладнання на понад 4,5 млн гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Військовослужбовець, відповідальний за матеріальне забезпечення, мав доступ до військового обладнання, що зберігалося на складах. Наприкінці 2024 року він отримав прилади нічного бачення та бінокуляри для оснащення штурмової роти, однак замість передачі військовим вирішив їх продати.

Правоохоронці знайшли і повернути викрадене обладнання вартістю понад 4 млн гривень. Для відшкодування решти завданих збитків подано цивільний позов.

Військовослужбовця обвинувачують у привласненні військового майна в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Сумщині знищили 50-кілограмову бойову частину ворожого дрона.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Сумська область ДБР обладнання майно
На Сумщині чоловіки переказали шахраям понад 400 тис. грн за неіснуючі авто
31 березня 2025, 14:48
На Сумщині активізувалися російські диверсанти, – ДПСУ
31 березня 2025, 14:05
На Сумщині зенітники збили 10 російських "шахедів"
28 березня 2025, 07:25
Всі новини »
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
Якою буде погода у вівторок, 1 квітня: прогноз Укргідрометцентру
31 березня 2025, 18:02
На Харківщині судитимуть лісника, через якого незаконно вирубали дерев на 1 млн гривень
31 березня 2025, 17:59
На Одещині працівниця правоохоронних органів за 25 000 доларів організовувала чоловікам виїзд за кордон
31 березня 2025, 17:29
Аферисти підробили сайт "єДопомога" і крали в людей гроші
31 березня 2025, 16:47
В Офісі Президента прокоментували повідомлення про вибори у липні
31 березня 2025, 16:44
Удар по Куп'янську: в прокуратурі показали наслідки
31 березня 2025, 16:34
В Україні вже готуються до повоєнних виборів
31 березня 2025, 16:22
Прикордонники показали, як знищують окупантів на Донеччині
31 березня 2025, 16:05
У Міносвіти та МВС розповіли, як розпізнати вербування дитини
31 березня 2025, 15:54
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
Всі публікації »
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »