На Сумщині судитимуть військовослужбовця, який привласнив обладнання майже на 5 млн гривень

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За матеріалами Державного бюро розслідувань судитимуть військовослужбовця, який привласнив обладнання на понад 4,5 млн гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Військовослужбовець, відповідальний за матеріальне забезпечення, мав доступ до військового обладнання, що зберігалося на складах. Наприкінці 2024 року він отримав прилади нічного бачення та бінокуляри для оснащення штурмової роти, однак замість передачі військовим вирішив їх продати.

Правоохоронці знайшли і повернути викрадене обладнання вартістю понад 4 млн гривень. Для відшкодування решти завданих збитків подано цивільний позов.

Військовослужбовця обвинувачують у привласненні військового майна в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Сумщині знищили 50-кілограмову бойову частину ворожого дрона.