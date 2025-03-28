На Сумщині зенітники збили 10 російських "шахедів"

фото: Сумська ОВА

Вночі на Сумщині протиповітряна оборона відбивала атаку російських ударних безпілотників типу "Shahed". Захисники неба ефективно відпрацювали по ворожих БпЛА

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

"Сьогодні, 28 березня у небі над Сумщиною наші зенітники збили 10 ворожих "Шахедів", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з початку 2025 року підрозділи ППО знищили в регіоні 802 російських "стерв'ятника", які несли смерть та руйнування.

Нагадаємо, у Вишгородському районі Київської області місцеві мешканці знайшли у лісі бойову частину російського дрона "Герань-2", яка не вибухнула.