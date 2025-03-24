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24 березня 2025, 15:26

В Одесі агентка ФСБ готувала ракетний удар по базі морпіхів ЗСУ

24 березня 2025, 15:26
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фото: СБУ
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Служба безпеки затримала в Одесі агентку ФСБ. Вона займалася збором координат для наступних ракетних і дронових атак Росії на місто, а щоб уникнути відповідальності, мала намір втекти до РФ

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що за вказівкою ворога фігурантка мала скоригувати повітряну атаку по місцях базування морської піхоти ЗСУ.

Також окупанти сподівалися отримати координати тимчасового перебування українських прикордонників та поліцейських, які виконують завдання на південному фронті.

Зловмисницею виявилася 39-річна місцева безробітна, яка чекала на окупацію Одеси. Про це вона писала у коментарях під прокремлівськими публікаціями у Телеграм-каналах.

Там вона потрапила "до уваги" російських спецслужб. Для конспірації розвідвилазок агентка виходила нібито на прогулянку зі своїм 6-річним сином і в цей час фотографувала будівлі потенційних цілей та позначала їхні координати на гугл-картах.

Після виконання ворожих завдань окупанти обіцяли своїй поплічниці "евакуацію" до РФ із подальшим працевлаштуванням на території країни-агресора.

Фігурантку затримали у власному помешканні. Під час обшуку у неї вилучено телефон і планшет з анонімними чатами у месенджері, який використовувала для контактів із ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ, який діяв у Харкові. Зловмисник готував вибухівки для терактів та передавав інформацію для коригування ракетно-бомбових ударів ворога по обласному центру

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