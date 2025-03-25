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25 марта 2025, 12:48

"Крот" в ВСУ: военнослужащему сообщили о подозрении в госизмене

25 марта 2025, 12:48
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фото: СБУ
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В Сумской области задержан агент российской военной разведки. Им оказался мобилизованный военнослужащий, корректировавший вражеский огонь по подразделениям Сил безопасности и обороны на Курском направлении

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что оккупанты завербовали предателя через Телеграмм-канал.

После вербовки агент получил задачу – "интегрироваться" в украинскую армию, чтобы собирать разведданные для РФ.

Для этого он сначала мобилизовался в воинскую часть в одной из тыловых областей Украины, а затем перевелся в боевую бригаду ВСУ, выполняющую задачи в Курской области.

Находясь на фронте, "крот" готовил координаты для ракетно-бомбовых ударов агрессора по локациям украинских войск.

Среди основных целей врага были системы радиоэлектронной борьбы, защищающие передовые позиции наших воинов от дроновых рашистских атак. Также оккупанты надеялись получить координаты украинских самоходно-артиллерийских установок, которые держат под огневым контролем штурмовые группы оккупантов.

СБУ разоблачила предателя еще в начале его сотрудничества с оккупантами.

На финальном этапе спецоперации Служба безопасности задержала фигуранта "с поличным", когда он готовил агентурный отчет к российскому игре.

На месте происшествия у задержанного изъят телефон с анонимным чатом в мессенджере, в котором он контактировал с российским ГРУ

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности задержала действовавшего в Харькове агента ФСБ. Злоумышленник готовил взрывчатки для терактов и передавал информацию для коррекции ракетно-бомбовых ударов врага по областному центру.

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