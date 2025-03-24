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24 березня 2025, 21:40

Не дайте росіянам вербувати ваших дітей: СБУ звернулась до батьків

24 березня 2025, 21:40
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Фото: СБУ
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Останнім часом росіяни обирають "цілями" українських дітей. Вони змушують їх вчиняти теракти, а згодом - вони й самі опиняються в небезпеці

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці зазначають, що зараз росіяни активно ведуть "полювання" на українських дітей в соцмережах. Зокрема, вони обіцяють підліткам "легкі гроші". Проте замість цього дають завдання - "забрати пакунок в одному місці і віднести в інше". Однак потім замість обіцяної оплати ворожі спецслужби дистанційно підривають вибухівку разом із "кур’єром", прибираючи свідків і замітаючи сліди. Так розвивались події:

  • в Івано-Франківську - один підліток загинув, інший лишився без ніг, коли ворог підірвав "пакунок";
  • на Харківщині - як смертника росіяни використали 15-річного підлітка.

СБУ закликає:

  • Поясніть дітям, що пропозиції "легкого заробітку" від незнайомців у соцмережах – це смертельна пастка.
  • Розкажіть їм про реальні трагедії, що вже трапилися з їхніми однолітками.
  • Поширте цю інформацію серед знайомих, у яких є діти підліткового віку.

Як можна повідомити про спробу вербування:

Для цього є офіційний чатбот СБУ "Спали" ФСБешника". Перейдіть за посиланням t.me/spaly_fsb_bot та повідомте, який злочин пропонували вчинити. Додайте контакти вербувальника та інші деталі, що допоможуть нам зупинити ворога.

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