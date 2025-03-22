Росіяни другий день атакують авіацією Краснопілля на Сумщині: пошкоджені будинки
Вдень 22 березня російська армія завдала чергового авіаудару по селищу Краснопілля у Сумській області
Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджені щонайменше 10 житлових будинків. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Правоохоронці зафіксували руйнування та задокументували факти воєнного злочину.
Нагадаємо, 22 березня росіяни обстріляли з артилерії Нікополь. Пошкоджені два підприємства. Отримали поранення двоє чоловіків.
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