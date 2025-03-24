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24 березня 2025, 00:23

На Харківщині російський дрон поранив чоловіка та вагітну жінку

24 березня 2025, 00:23
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Ввечері 23 березня росіяни вдарили дроном по селу Велика Бабка Чугуївського району

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

"Внаслідок падіння БпЛА вибухове поранення отримали 25-річна вагітна жінка та 25-річний чоловік", – йдеться у повідомленні.

Обох постраждалих ушпиталили до лікарні.

Нагадаємо, вранці 23 березня росіяни атакували Куп'янськ ударними БпЛА. Ворожий дрон "Молнія" влучив в дерево поруч із приватним будинком.

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