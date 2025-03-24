На Харківщині російський дрон поранив чоловіка та вагітну жінку
Ввечері 23 березня росіяни вдарили дроном по селу Велика Бабка Чугуївського району
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
"Внаслідок падіння БпЛА вибухове поранення отримали 25-річна вагітна жінка та 25-річний чоловік", – йдеться у повідомленні.
Обох постраждалих ушпиталили до лікарні.
Нагадаємо, вранці 23 березня росіяни атакували Куп'янськ ударними БпЛА. Ворожий дрон "Молнія" влучив в дерево поруч із приватним будинком.
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