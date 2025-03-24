Российская авиация атаковала Сумщину КАБами: погибла работница магазина, есть разрушения
За прошедшие сутки оккупанты бомбили и атаковали мирных жителей Сумского района. В результате вражеских обстрелов погибла женщина, ранен человек. Разрушены жилые дома
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.
По материалам следствия, 23 марта россияне обстреливали и сбрасывали управляемые авиационные бомбы на гражданскую инфраструктуру Миропольской общины.
"В результате атаки врага погибла 61-летняя продавщица магазина, еще один человек ранен. Поврежден и уничтожен ряд частных домов", – говорится в сообщении.
По факту совершения военных преступлений правоохранители проводят досудебные расследования.
Напомним, ранее россияне несколько суток подряд атаковали авиацией Краснополья на Сумщине.
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