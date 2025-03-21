Внаслідок удару РФ по Сумщині загинуло двоє людей
У Краснопіллі Сумської області кількість загиблих унаслідок авіаційного удару російських військ зросла до двох, також відомо про двох поранених
Про це Сумська обласна прокуратура повідомила в Телеграмі, передає RegioNews.
Встановлено, що протягом години армія РФ скинула на центр селища щонайменше 6 керованих авіабомб.
"Відтак унаслідок авіаудару по Краснопіллю загинуло дві особи", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що внаслідок ворожої атаки пошкоджена та знищена низка адміністративних будівель і приватних будинків.
У Сумській області прикордонники знищили російську піхоту, гармату та техніку.
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