В результате удара РФ по Сумщине погибли два человека
В Краснополье Сумской области количество погибших в результате авиационного удара российских войск возросло до двух, также известно о двух раненых
Об этом Сумская областная прокуратура сообщила в телеграмме, передает RegioNews.
Установлено, что в течение часа армия РФ сбросила на центр поселка не менее 6 управляемых авиабомб.
"Следовательно в результате авиаудара по Краснополью погибли два человека", - говорится в сообщении.
Известно, что в результате вражеской атаки поврежден и уничтожен ряд административных зданий и частных домов.
В Сумской области пограничники уничтожили российскую пехоту, орудие и технику.
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