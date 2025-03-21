Росіяни знову атакували громади Сумщини: пошкоджені будинки та авто
Російські війська вночі та вранці 21 березня завдали 54 удари по прикордонних районах і населених пунктах Сумської області, було зафіксовано 54 вибухи
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.
Зокрема обстрілів зазнали 8 громад.
У Краснопільській громаді зафіксовано удар FPV-дроном (1 вибух) та обстріли з використанням КАБ (27 вибухів). Внаслідок атаки пошкоджено три господарські споруди та приватні домоволодіння.
Юнаківська громада: авіаудар із використанням керованої авіаційної бомби (1 вибух) та скидання вибухового пристрою з безпілотника (4 вибухи).
Середино-Будська громада: зафіксоване скидання боєприпасів ВОГ із дрона (3 вибухи).
Великописарівська громада: ворог завдав ударів дронами-камікадзе типу FPV (8 вибухів) і здійснив артилерійську атаку (1 вибух).
Нижньосироватська громада: росіяни атакували безпілотними літальними апаратами (4 вибухи). Унаслідок атаки пошкоджено 13 приватних будинків, 11 дачних будинків, 3 господарські будівлі, 12 автомобілів і 2 трактори.
Степанівська громада: ворог атакував безпілотником (1 вибух).
Охтирська громада: зафіксовано атаку безпілотника (1 вибух).
Миропільська громада: з ворожого літака здійснено запуск керованих авіаційних бомб (2 вибухи).
У ДСНС також повідомили, що у ніч з 20 на 21 березня через удари по одній з громад Сумського району виникли пожежі та руйнування. Рятувальники працювали на трьох локаціях.
Внаслідок події пошкоджено житлові та дачні будинки, транспортні засоби.
Інформація про постраждалих не надходила.
Нагадаємо, вночі на Сумщині протиповітряна оборона відбивала атаку російських ударних безпілотників. Захисники неба збили 14 російських "шахедів".