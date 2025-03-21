На Сумщині прикордонники знищили російську піхоту, гармату та техніку
На Сумському напрямку бійці 5-го прикордонного загону знищили дронами замасковану ворожу 100-мм протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра", техніку та особовий склад російської окупаційної армії
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Бойові завдання виконали оператори БпЛА. У результаті ефективних дій знищено гармату, автівки та квадроцикли. Окрім цього противник зазнав втрат й у живій силі", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, оператори батальйону "Flying Skull" Сил безпілотних систем зірвали ворожий штурм, знищивши два танки Т-72 на Покровському напрямку.
Українські прикордонники показали, як працюють по ворогу на ХарківщиніВсі новини »
19 березня 2025, 10:15На Запоріжжі розвідники знищили російський ЗРК "Стріла-10"
19 березня 2025, 08:20
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Росіяни вбили одного та поранили трьох мешканців Херсонщини
21 березня 2025, 08:25Загарбники за добу вдарили по Запорізькій області майже 500 разів
21 березня 2025, 08:15Масована атака дронів на Одесу: виникли масштабні пожежі, постраждали підлітки
21 березня 2025, 07:50На Львівщині поліція розшукала школярів, які побили хлопця з інвалідністю
21 березня 2025, 07:36Бомбардування Запорізького району: зросла кількість постраждалих, серед них – 4-річний хлопчик
21 березня 2025, 07:18У Чорному та Азовському морях відсутні російські кораблі
21 березня 2025, 07:12У Києві двоє чоловіків жорстоко побили військового через борг свого знайомого
21 березня 2025, 07:10Удар по "очах" російської ППО в Криму: чому такий важливий результат операції ГУР
21 березня 2025, 06:40На Запоріжжі рятувальники визволили собаку з-під завалів після атаки КАБами
21 березня 2025, 06:27
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі блоги »