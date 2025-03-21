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21 березня 2025, 08:05

На Сумщині прикордонники знищили російську піхоту, гармату та техніку

21 березня 2025, 08:05
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фото: ДПСУ
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На Сумському напрямку бійці 5-го прикордонного загону знищили дронами замасковану ворожу 100-мм протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра", техніку та особовий склад російської окупаційної армії

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Бойові завдання виконали оператори БпЛА. У результаті ефективних дій знищено гармату, автівки та квадроцикли. Окрім цього противник зазнав втрат й у живій силі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, оператори батальйону "Flying Skull" Сил безпілотних систем зірвали ворожий штурм, знищивши два танки Т-72 на Покровському напрямку.

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