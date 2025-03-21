В Одесі через атаку БпЛА згорів елітний автопарк

фото: Одеська обласна прокуратура

Про це повідомляють користувачі Telegram-каналів, передає RegioNews.

"Серед відомих марок: BMW X6, McLaren 720s і Chevrolet Corvette с8 та інші автівки", — додають користувачі соцмереж.

У пресслужбі Одеської обласної прокуратури підтвердили, що в Одесі через масштабні пожежі пошкоджені та зруйновані: будівлі двох торгових центрів, магазини, СТО, автосалон, складські приміщення приватного підприємства, гіпермаркет "Епіцентр" та автівки містян.

Нагадаємо, через масовану атаку ударних БпЛА на Одещину пізно ввечері 20 березня постраждали троє 17-річних підлітків. Внаслідок пожеж і "прильотів" пошкоджена цивільна інфраструктура в Одесі та районі.

Також повідомлялося, що в ніч на 21 березня російська армія запустила по Україні 214 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів. Сили ППО збили 114 дронів, ще 81 — локаційно втрачені.