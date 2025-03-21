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21 березня 2025, 10:10

В Одесі через атаку БпЛА згорів елітний автопарк

21 березня 2025, 10:10
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фото: Одеська обласна прокуратура
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Внаслідок масованої атаки ударних безпілотників в Одесі знищений елітний автопарк

Про це повідомляють користувачі Telegram-каналів, передає RegioNews.

"Серед відомих марок: BMW X6, McLaren 720s і Chevrolet Corvette с8 та інші автівки", — додають користувачі соцмереж.

У пресслужбі Одеської обласної прокуратури підтвердили, що в Одесі через масштабні пожежі пошкоджені та зруйновані: будівлі двох торгових центрів, магазини, СТО, автосалон, складські приміщення приватного підприємства, гіпермаркет "Епіцентр" та автівки містян.

Нагадаємо, через масовану атаку ударних БпЛА на Одещину пізно ввечері 20 березня постраждали троє 17-річних підлітків. Внаслідок пожеж і "прильотів" пошкоджена цивільна інфраструктура в Одесі та районі.

Також повідомлялося, що в ніч на 21 березня російська армія запустила по Україні 214 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів. Сили ППО збили 114 дронів, ще 81 — локаційно втрачені.

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