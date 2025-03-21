Россияне снова атаковали общины Сумщины: повреждены дома и авто

фото: скриншот с видео

Российские войска ночью и утром 21 марта нанесли 54 удара по приграничным районам и населенным пунктам Сумской области, было зафиксировано 54 взрыва

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.

В частности обстрелам подверглись 8 общин.

В Краснопольской общине зафиксирован удар FPV-дроном (1 взрыв) и обстрелы с использованием КАБ (27 взрывов). В результате атаки повреждены три хозяйственных постройки и частные домовладения.

Юноковская община: авиаудар с использованием управляемой авиационной бомбы (1 взрыв) и сброс взрывного устройства с беспилотника (4 взрыва).

Середино-будская община: зафиксирован сброс боеприпасов ВОГ с дрона (3 взрыва).

Великописаревская община: враг нанес удары дронами-камикадзе типа FPV (8 взрывов) и совершил артиллерийскую атаку (1 взрыв).

Нижнесыротская община: россияне атаковали беспилотными летательными аппаратами (4 взрыва). В результате атаки повреждены 13 частных домов, 11 дачных домов, 3 хозяйственные здания, 12 автомобилей и 2 трактора.

Степановская община: враг атаковал беспилотником (1 взрыв).

Ахтырская община: зафиксирована атака беспилотника (1 взрыв).

Миропольская община: с вражеского самолета осуществлен запуск управляемых авиационных бомб (2 взрыва).

В ГСЧС также сообщили, что в ночь с 20 на 21 марта из-за ударов по одной из общин Сумского района возникли пожары и разрушения. Спасатели работали на трех локациях.

В результате происшествия повреждены жилые и дачные дома, транспортные средства.

Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, ночью в Сумской области противовоздушная оборона отражала атаку российских ударных беспилотников. Защитники неба сбили 14 российских "шахедов".