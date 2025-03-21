Обстріли Дніпропетровщини: пошкоджена багатоповерхівка, поранений хлопець
Ввечері та вранці російські загарбники били по Нікопольщині дронами й артилерією. Є пошкодження, постраждав молодик
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Від російського терору потерпали Нікополь, Марганецька і Мирівська громади.
"Постраждав 23-річний чоловік. Йому надали меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені п'ятиповерхівка, будівля, що не експлуатувалася, лінія електропередач", – йдеться у повідомленні.
Сергій Лисак додав, що вночі захисники неба знищили п'ять ворожих БпЛА.
Нагадаємо, 20 березня російські окупанти атакували з артилерії Марганецьку громаду Нікопольського району. Є загиблий та постраждала.
Раніше повідомлялося, що в Кам’янському районі Дніпропетровської області внаслідок російського ракетного удару 19 березня поранень зазнали п'ятеро людей.