В Сумской области с начала года сбили более 700 "шахедов"
С начала 2025 года подразделения ПВО приземлили в Сумской области почти 750 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed"
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.
Отмечается, что сегодня ночью противовоздушная оборона Сумской области приземлила девять российских "шахедов".
"С начала года наши зенитчики уже ликвидировали 744 российских беспилотника. Благодарим наших Защитников неба за защиту и сохраненные жизни", — говорится в сообщении.
Напомним, Силы обороны сбили 75 беспилотников, которыми РФ с вечера атаковала Украину, еще 63 вражеских БпЛА-имитатора были локационно потеряны без негативных последствий.
Зеленский отреагировал на ночную атаку по УкраинеВсе новости »
20 марта 2025, 12:40На подступах к Киеву силы ПВО сбили 11 российских беспилотников
20 марта 2025, 09:24Генштаб ВСУ: за сутки Россия потеряла еще 1400 военных, 13 танков и 38 ББМ
20 марта 2025, 07:38
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Авиация ВСУ уничтожила командный пункт российской дивизии в Белгородской области
20 марта 2025, 18:05Пограничники ликвидировали масштабный канал незаконной поставки в Украину психотропов на сумму более 20 млн грн
20 марта 2025, 17:59Технические работы в реестре "Оберег": во время проверок возможны "неприятные ситуации"
20 марта 2025, 17:35Завтра в Украине резко потеплеет, осадков не прогнозируют
20 марта 2025, 16:45Войска РФ обстреляли Херсон: раненый человек
20 марта 2025, 16:35Правоохранителей Сумщины будут судить за фальсификацию уголовных дел
20 марта 2025, 16:33Пожар, взрывы и детонация: ВСУ атаковали российский аэродром "Энгельс"
20 марта 2025, 16:00В Тернопольской области будут судить строителей, которые некачественно отремонтировали дорогу
20 марта 2025, 15:59Оккупанты убили гражданского в пригороде Херсона
20 марта 2025, 15:30
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все блоги »