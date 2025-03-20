В Сумской области с начала года сбили более 700 "шахедов"

фото: Сумская ОВА

С начала 2025 года подразделения ПВО приземлили в Сумской области почти 750 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed"

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.

Отмечается, что сегодня ночью противовоздушная оборона Сумской области приземлила девять российских "шахедов".

"С начала года наши зенитчики уже ликвидировали 744 российских беспилотника. Благодарим наших Защитников неба за защиту и сохраненные жизни", — говорится в сообщении.

Напомним, Силы обороны сбили 75 беспилотников, которыми РФ с вечера атаковала Украину, еще 63 вражеских БпЛА-имитатора были локационно потеряны без негативных последствий.