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20 березня 2025, 09:24

На підступах до Києва сили ППО збили 11 російських безпілотників

20 березня 2025, 09:24
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фото: Reuters
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На підступах до Києва протиповітряна оборона за ніч знищила 11 ворожих безпілотників,ще шість локаційно втрачені або покинули повітряний простір

Про це інформує RegioNews із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Зазначається, що вночі в столиці повітряна тривога не оголошувалася. Однак на підступах до Києва зафіксували 17 ворожих безпілотників.

Засобами протиповітряної оборони знищено 11 із них, решта або втратили зв’язок із локаційними системами, або покинули повітряний простір.

Повідомлень про пошкодження критичної інфраструктури чи постраждалих внаслідок падіння уламків не надходило.

Нагадаємо, в ніч на 20 березня росіяни запустили по Україні 171 БпЛА. Сили оборони збили 75 безпілотників, ще 63 ворожі БПЛА-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок російської атаки постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина.

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