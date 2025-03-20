Правоохоронців Сумщини судитимуть за фальсифікацію кримінальних справ

фото: ДБР

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як з’ясувалось, фігуранти справи підшукували місцевих мешканців, які вели асоціальний спосіб життя, та пропонували їм за невелику грошову винагороду взяти на себе провину за злочини, яких вони не скоювали. Для кожного "фігуранта" визначали ролі: одні ставали "злочинцями", інші — "потерпілими" чи "свідками".

Загалом задокументовано чотири подібні фальсифікації.

Наразі усі правоохоронці звільнені з посад. Зловмисникам висунуто обвинувачення у незаконному притягненні завідомо невинних до кримінальної відповідальності, поєднаному з фальсифікацією доказів (ч. 2 ст. 372 КК України), а також у незакінченому замаху на аналогічний злочин (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 372 КК України). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, жителів Сумської області закликають евакуюватися через погіршення ситуації в регіоні.