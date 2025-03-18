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18 березня 2025, 11:35

На Сумщині українські прикордонники знищили 3 ворожі дрони

18 березня 2025, 11:35
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фото: ДПСУ
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Упродовж минулої доби російські війська вкотре атакували територію України дронами-камікадзе типу «шахед»/«герань-2»/«гербера»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

"Два ворожі БпЛА типу "герань-2" та одна "гербера" потрапили під влучний вогонь бійців мобільної вогневої групи Сумського прикордонного загону. Результат – ударні дрони противника були успішно знищені", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, прикордонники знищили десяток FPV-дронів, чотири з яких на оптоволокні.

Нагадаємо, у Сумській області росіяни обстріляли 11 громад: є пошкодження.

ДПСУ дрон Сумська область Сумщина Суми
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