На Сумщині знищили бойові частини російських квадрокоптерів
На полі у Сумському районі знайшли два ворожих квадрокоптери, збиті силами ППО. Бойові частини дронів не спрацювали при падінні
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Провівши огляд знайдених решток БпЛА, вибухотехніки встановили, що їхні бойові частини виготовлені ворогом з протитанкових кумулятивних пострілів і становлять суттєву небезпеку.
Дрони підірвали на місці.
Нагадаємо, раніше на Сумщині піротехніки знищили постріли гранатометний та з термобаричною гранатою, саморобну вибухівку та бойову частину БпЛА.
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