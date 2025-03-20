Правоохранителей Сумщины будут судить за фальсификацию уголовных дел

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Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с СБУ завершили досудебное расследование в отношении шести правоохранителей из Сумской области, которые для улучшения статистики раскрытия преступлений незаконно привлекали к ответственности невиновных лиц

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как выяснилось, фигуранты дела подыскивали местных жителей, которые вели асоциальный образ жизни, и предлагали им за небольшое денежное вознаграждение взять на себя вину за преступления, которых они не совершали. Для каждого "фигуранта" определяли роли: одни становились "преступниками", другие - "потерпевшими" или "свидетелями".

В общей сложности задокументированы четыре подобных фальсификации.

В настоящее время все правоохранители уволены с должностей. Злоумышленникам предъявлены обвинения в незаконном привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности, соединенном с фальсификацией доказательств (ч. 2 ст. 372 УК Украины), а также в незаконченном покушении на аналогичное преступление (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 3). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, жителей Сумской области призывают эвакуироваться из- за ухудшения ситуации в регионе.