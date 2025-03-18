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18 березня 2025, 07:19

На Сумщині росіяни обстріляли 11 громад: є пошкодження

18 березня 2025, 07:19
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фото: Новинарня
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Російські війська протягом 17 березня здійснили 95 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 154 вибухи

Про це інформує RegioNews із посиланням на Сумську ОВА.

Зазначається, що обстрілів зазнали 11 громад. За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Так, по Хотінській громаді здійснено удар FPV-дроном (1 вибух), артобстріл (3 вибухи), обстріл з РСЗВ (1 вибух).

Білопільська: відбулося скидання з ворожих БпЛА вибухових пристроїв ( вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи).

Великописарівська: 5 мін скинули росіяни на її територію. Також зафіксовано скидання вибухових пристроїв (2 вибухи), удари FPV-дронами (9 вибухів). Відбулося влучання в зупинку громадського транспорту.

Юнаківська: з ворожого літака випущено КАБи (2 вибухи). Також була атака FPV-дронами (7 вибухів), мінометний обстріл (6 мін), артобстріли (37 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Краснопільська: росіяни атакували FPV-дронами (11 вибухів), з мінометів (11 вибухів), РСЗВ (3 вибухи) та скинули з БпЛА вибухові пристрої (23 вибухів).

Миропільська: зафіксовано авіаудари КАБ (4 вибухи), артилерійський обстріл (2 вибухи).

Шалигинська: ворог вдарив з артилерії (7 вибухів), FPV-дронами (7 вибухів).

Есманьська: з ворожих БпЛА здійснено скидання вибухових пристроїв (1 вибух), атаку FPV-дрона (1 вибух).

Миколаївська: з території РФ завдано удару FPV-дронами (2 вибухи).

Середино-Будська: був удар FPV-дроном (1 вибух).

Чернеччинська: відбулася атака ворожого БпЛА (1 вибух).

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що російська армія накопичує сили вздовж східного кордону. За його словами, це свідчить про бажання РФ вдарити по Сумській області.

Сумська область війна обстріли FPV-дрон артилерія приватний будинок
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