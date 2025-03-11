Удары по Сумщине: спасатели ликвидировали масштабный пожар
В понедельник, 10 марта, поздно вечером Россия нанесла очередной удар по одному из приграничных населенных пунктов в Сумском районе
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате атаки в жилищном секторе вспыхнул масштабный пожар.
Спасателям ГСЧС удалось остановить распространение огня и полностью его ликвидировать.
По предварительной информации, пострадал один человек.
Кроме того, были повреждены многоквартирные и частные дома, а также автомобили.
Напомним, ночью и утром 11 марта российская армия нанесла 11 ударов по Сумской области, зафиксировано 36 взрывов.
Ранее мы сообщали, что в ночь на 11 марта РФ атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М", а также запустила 126 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов.
В результате российской атаки пострадали Донетчина, Одесщина, Харьковщина, Сумщина и Киевщина.