Армія РФ 11 разів вдарила по Сумщині, є поранений

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Вночі та зранку 11 березня російська армія здійснила 11 ударів по Сумській області, зафіксовано 36 вибухів

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

Під обстріл потрапили Хотінська, Юнаківська та Краснопільська громади.

Так, в Юнаківській громаді зафіксовано удари із самохідних артилерійських установок (27 вибухів), FPV-дронів (3 вибухи) та керованими авіабомбами (3 вибухи).

На території Хотінської громади ворог завдав удару FPV-дроном (1 вибух) та виконав атаку безпілотником (1 вибух). У результаті цієї атаки постраждала одна цивільна особа, пошкоджено чотири двоповерхові багатоквартирні будинки, один приватний житловий будинок і три автомобілі.

У Краснопільській громаді зафіксовано один вибух від удару FPV-дрона.

Нагадаємо, у ніч на 11 березня російська армія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", а також запустила 126 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів.

Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина.