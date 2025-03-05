Дронарі бригади "Помста" показали кадри бойової роботи біля Серебрянського лісу
На Луганщині дронарі прикордонної бригади "Помста" прицільно знищили озброєння та транспорт російських окупантів поблизу Кремінної , а також у районі Серебрянського лісництва
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.
По військовим ворожим цілям ефективно відпрацювали оператори БпЛА з підрозділу РУБпАК "Фенікс".
"Протягом тижня уразили та знищили низку важливих цілей окупантів в районі Кремінної та Серебрянського лісництва: БТР-80, розбірний наплавний міст, гаубицю "Мста-Б", 13 одиниць військового автотранспорту, БпЛА "Mavic" та 2 ретранслятори", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Сили оборони знищили новітню російську САУ "Мальва".
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