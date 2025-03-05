В Сумской области зенитчики сбили 8 российских ударных дронов

фото: Сумская ОВА

Ночью в Сумской области противовоздушная оборона отражала атаку российских ударных беспилотников типа "Shahed". Защитники неба эффективно отработали по вражеским БпЛА

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.

"Сегодня, 5 марта, в небе над Сумщиной наши зенитчики сбили 8 вражеских "Шахедов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2025 года подразделения ПВО приземлили в регионе 592 российских беспилотников, несших смерть и разрушение.

Напомним, из-за ночной атаки российских "шахедов" на Одессу пострадала гражданская и критическая инфраструктура. Зафиксированы масштабные разрушения, пожары в частных домах, есть жертва.