В Сумах в поврежденной многоэтажке обнаружено тело женщины
В Сумах в одном из поврежденных вражеским БПЛА домов нашли мертвую женщину - обстоятельства ее смерти устанавливаются
Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, передает RegioNews.
Предварительно установлено, что женщина скончалась не в результате российской атаки. Окончательный вывод о причинах смерти будет известен после результатов вскрытия.
Тем временем спасатели обследовали территорию, по которой враг нанес удар беспилотникам.
Работники ГСЧС провели обследование территории и оказали первую неотложную поддержку гражданам.
В результате атаки в трех многоэтажных жилых домах и других помещениях взрывной волной выбиты 148 окон.
Также продолжаются работы по восстановлению уличного освещения, отметили в городском совете.
Напомним, в ночь на 25 февраля кафиры атаковали беспилотниками Сумы. Кроме того, российские беспилотники атаковали Киевскую область . В двух районах зафиксированы разрушения.