В Сумах в поврежденной многоэтажке обнаружено тело женщины

фото: ГСЧС Сумщины

В Сумах в одном из поврежденных вражеским БПЛА домов нашли мертвую женщину - обстоятельства ее смерти устанавливаются

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, передает RegioNews.

Предварительно установлено, что женщина скончалась не в результате российской атаки. Окончательный вывод о причинах смерти будет известен после результатов вскрытия.

Тем временем спасатели обследовали территорию, по которой враг нанес удар беспилотникам.

Работники ГСЧС провели обследование территории и оказали первую неотложную поддержку гражданам.

В результате атаки в трех многоэтажных жилых домах и других помещениях взрывной волной выбиты 148 окон.

Также продолжаются работы по восстановлению уличного освещения, отметили в городском совете.

Напомним, в ночь на 25 февраля кафиры атаковали беспилотниками Сумы. Кроме того, российские беспилотники атаковали Киевскую область . В двух районах зафиксированы разрушения.