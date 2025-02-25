фото: ГПСУ

На Сумском направлении пограничники вместе с другими составляющими сил обороны обнаружили и уничтожили вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М"

Видео поражения вражеского спецоборудования кафиров обнародовала Госпогранслужба, передает RegioNews.

"С помощью него захватчики вели наблюдение за определенным участком украинской территории", - отметили в ГПСУ.

"Муром-М" - это российский комплекс, предназначенный для круглосуточного дистанционного видеотепловизионного наблюдения, контроля и охраны открытых участков местности, происков, периметров и путей передвижения к объектам. У него есть тепловизор и камера с зумом. Может работать автономно с больших объектов.

Напомним, ранее на одном из направлений фронта подразделения Сил беспилотных систем ВСУ впервые обнаружили и уничтожили редкую разработку КНДР - самоходную артиллерийскую установку М1978 "Коксан".