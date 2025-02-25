03:10  25 февраля
Евровидение 2025: Украина поднялась в рейтинге букмекеров
23:44  24 февраля
Схема на продаже электричества: стали известны новые подробности расследования касательно Татьяны Крупы
02:05  25 февраля
"Да здравствует король": хакеры показали на мониторах министерства в США "нежности" Трампа и Маска
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2025, 18:55

На Сумщине пограничники уничтожили российский комплекс наблюдения "Муром-М"

25 февраля 2025, 18:55
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

На Сумском направлении пограничники вместе с другими составляющими сил обороны обнаружили и уничтожили вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М"

Видео поражения вражеского спецоборудования кафиров обнародовала Госпогранслужба, передает RegioNews.

"С помощью него захватчики вели наблюдение за определенным участком украинской территории", - отметили в ГПСУ.

"Муром-М" - это российский комплекс, предназначенный для круглосуточного дистанционного видеотепловизионного наблюдения, контроля и охраны открытых участков местности, происков, периметров и путей передвижения к объектам. У него есть тепловизор и камера с зумом. Может работать автономно с больших объектов.

Напомним, ранее на одном из направлений фронта подразделения Сил беспилотных систем ВСУ впервые обнаружили и уничтожили редкую разработку КНДР - самоходную артиллерийскую установку М1978 "Коксан".

РФ война пограничники оборудование оккупанты Сумская область потери россиян Муром-М
Нацбанк выпустил памятную монету, посвященную третьей годовщине вторжения РФ
24 февраля 2025, 19:54
Силы обороны нанесли удар по Рязанскому НПЗ: возник пожар
24 февраля 2025, 15:15
За три года полиция зафиксировала более 140 тысяч преступлений РФ
24 февраля 2025, 14:39
Все новости »
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
В Укрэнерго сообщили, кому будут отключать свет 26 февраля
25 февраля 2025, 19:30
Украинцам в марте повысят пенсии
25 февраля 2025, 19:04
Кабмин продлил отсрочку для забронированных работников: названа дата
25 февраля 2025, 18:47
На Херсонщине россияне уничтожили жилой дом: в руинах обнаружили тело женщины
25 февраля 2025, 18:45
В приложении "Приват24" произошел масштабный сбой
25 февраля 2025, 18:30
Тело мальчика в морозильной камере в Одессе: омбудсмен обнародовал новые подробности
25 февраля 2025, 18:20
Вместо строительства метро положили деньги на депозит: Верховный Суд поставил точку в деле
25 февраля 2025, 18:12
Украина вернет Европе ее сущность
25 февраля 2025, 18:05
30-летний украинец погиб в Польше при загадочных обстоятельствах
25 февраля 2025, 18:04
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Все публикации »
Денис Прокопенко
Виктор Шлинчак
Татьяна Даниленко
Все блоги »