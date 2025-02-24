Сили оборони завдали удару по Рязанському НПЗ: виникла пожежа
У ніч на 24 лютого Сили оборони України атакували Рязанський нафтопереробний завод. Це підприємство – один із найбільших російських НПЗ, що задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ
Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Спецоперацію реалізували підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, Головного управління розвідки спільно з іншими складовими Сил оборони України.
За наявними даними, в районі цілі сталося щонайменше п'ять вибухів.
"Попередньо, виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти ЕЛОУ АТ-6. Результати ураження уточнюються", – заявили в Генштабі.
Окрім того, 23 лютого підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ уразили нафтобазу в Тульській області РФ.
Нагадаємо, раніше Сили оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод. Цей НПЗ здійснює комплексну переробку нафти та забезпечує потреби окупаційних військ РФ.