07:00  24 лютого
У центрі Києва діють обмеження руху транспорту: деталі
07:08  24 лютого
У Броварах під Києвом уламки "Шахеда" поцілили по багатоповерхівці
14:22  23 лютого
В одному з клубів Києва вночі розважались під російську музику: поліція проводить перевірку
UA | RU
UA | RU
24 лютого 2025, 15:15

Сили оборони завдали удару по Рязанському НПЗ: виникла пожежа

24 лютого 2025, 15:15
Читайте также на русском языке
фото: Генштаб ЗСУ
Читайте также
на русском языке

У ніч на 24 лютого Сили оборони України атакували Рязанський нафтопереробний завод. Це підприємство – один із найбільших російських НПЗ, що задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ

Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Спецоперацію реалізували підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, Головного управління розвідки спільно з іншими складовими Сил оборони України.

За наявними даними, в районі цілі сталося щонайменше п'ять вибухів.

"Попередньо, виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти ЕЛОУ АТ-6. Результати ураження уточнюються", – заявили в Генштабі.

Окрім того, 23 лютого підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ уразили нафтобазу в Тульській області РФ.

Нагадаємо, раніше Сили оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод. Цей НПЗ здійснює комплексну переробку нафти та забезпечує потреби окупаційних військ РФ.

РФ війна ЗСУ Генштаб Завод Сили безпілотних систем НПЗ нафтобаза
Україна повернула понад 50% території, окупованої росіянами після повномасштабного вторгнення, — Сирський
24 лютого 2025, 10:27
У Повітряних силах підбили результати своєї роботи за три роки: скільки ворожих цілей знищено
24 лютого 2025, 09:55
Від початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували понад 868 тисяч росіян, — Генштаб
24 лютого 2025, 09:00
Всі новини »
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
Британія анонсувала рекордну допомогу Україні
24 лютого 2025, 16:26
Стало відомо, скільки пам’яток культури пошкодили росіяни за три роки повномасштабної війни
24 лютого 2025, 16:25
У Молдові засудили експрикордонника, який допомагав чоловікам втікати з України
24 лютого 2025, 16:08
На Полтавщині через ускладнення від грипу помер чоловік
24 лютого 2025, 16:06
У Херсоні окупанти атакували з дрона автівку: є постраждалі
24 лютого 2025, 15:46
Безгін, Грішина, Діденко та інші: хто з депутатів провалив голосування за демократію в Україні
24 лютого 2025, 15:43
Стало відомо, якою буде погода в Україні у березні
24 лютого 2025, 15:23
Український бізнес закликав владу усунути дискримінацію малого бізнесу в програмі "Національний кешбек"
24 лютого 2025, 15:11
В Одесі 17-річний хлопець, який пограбував перехожу, може сісти на 10 років
24 лютого 2025, 14:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Всі публікації »
Юрій Богданов
Юрій Бутусов
Вадим Денисенко
Всі блоги »