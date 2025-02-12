09:01  12 лютого
Ракетний удар по Києву: з'явилося відео моменту влучання в Оболонському районі
10:55  12 лютого
ЗСУ показали, як знищили в лісах Донеччини рідкісний російський корабельний бомбомет
09:45  12 лютого
Внаслідок ранкового удару по Києву пошкоджено офіс одного з телеканалів
UA | RU
UA | RU
12 лютого 2025, 10:35

На Сумщині рятувальники тричі гасили пожежі через російські удари

12 лютого 2025, 10:35
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС Сумщини
Читайте также
на русском языке

Рятувальники Сумщини тричі ліквідовували пожежі в житловому секторі, які виникли через ворожі атаки

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Сумщини, передає RegioNews.

Вночі 12 лютого співробітники ДСНС ліквідували одразу дві пожежі в Краснопільській громаді, по якій Росія завдала ударів.

Працювати рятувальникам доводилось за двома різними адресами. Горіли оселі мирних громадян та приміщення господарського призначення.

Через декілька годин, у Верхньосироватській громаді вогнеборці ліквідували пожежу в приватному житловому будинку, по якому ворог також наніс удар.

Нагадаємо, сьогодні зранку російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Загинула людина, ще четверо людей, зокрема дитина, постраждали.

Раніше ми повідомляли, що 11 лютого в Кривому Розі внаслідок ракетної атаки пошкоджена інфраструктура, вибиті вікна на АЗС, в навчальному закладі, готелі, адмінбудівлі.

Сумська область ДСНС пожежа приватні будинки рятувальники
У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару
12 лютого 2025, 07:31
Удар балістикою по Києву: дані про постраждалих та фото наслідків
12 лютого 2025, 07:04
На Сумщині виявили невідомий російський дрон без бойової частини
12 лютого 2025, 06:14
Всі новини »
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
ЗСУ показали, як знищили в лісах Донеччини рідкісний російський корабельний бомбомет
12 лютого 2025, 10:55
Над Києвом ППО збила 6 балістичних ракет "Іскандер-М": нові дані про жертву та постраждалих
12 лютого 2025, 10:48
СБУ проводить перевірки громадян на Київщині
12 лютого 2025, 10:32
На Київщині в полі впала новітня російська крилата ракета Х-69
12 лютого 2025, 10:10
Після ракетного удару в Оболонському районі Києва утворилася величезна вирва
12 лютого 2025, 10:07
Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області: є поранені
12 лютого 2025, 09:52
Внаслідок ранкового удару по Києву пошкоджено офіс одного з телеканалів
12 лютого 2025, 09:45
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу: пошкоджені будинки та десятки авто
12 лютого 2025, 09:41
Росіяни атакували об’єкт критичної інфраструктури на Чернігівщині, є постраждалі
12 лютого 2025, 09:18
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »