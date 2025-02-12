На Сумщині рятувальники тричі гасили пожежі через російські удари

фото: ДСНС Сумщини

Рятувальники Сумщини тричі ліквідовували пожежі в житловому секторі, які виникли через ворожі атаки

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Сумщини, передає RegioNews.

Вночі 12 лютого співробітники ДСНС ліквідували одразу дві пожежі в Краснопільській громаді, по якій Росія завдала ударів.

Працювати рятувальникам доводилось за двома різними адресами. Горіли оселі мирних громадян та приміщення господарського призначення.

Через декілька годин, у Верхньосироватській громаді вогнеборці ліквідували пожежу в приватному житловому будинку, по якому ворог також наніс удар.

Нагадаємо, сьогодні зранку російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Загинула людина, ще четверо людей, зокрема дитина, постраждали.

Раніше ми повідомляли, що 11 лютого в Кривому Розі внаслідок ракетної атаки пошкоджена інфраструктура, вибиті вікна на АЗС, в навчальному закладі, готелі, адмінбудівлі.