На Сумщине спасатели трижды тушили пожары из-за российских ударов

фото: ГСЧС Сумщины

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Сумщины, передает RegioNews.

Ночью 12 февраля сотрудники ГСЧС ликвидировали сразу два пожара в Краснопольском обществе, по которому Россия нанесла удары.

Работать спасателям приходилось по двум разным адресам. Горели дома мирных граждан и помещения хозяйственного назначения.

Через несколько часов, в Верхнесыворотской общине пожарные ликвидировали пожар в частном жилом доме, по которому враг также нанес удар.

Напомним, сегодня утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Погиб человек, еще четыре человека, в том числе ребенок, пострадали.

Ранее мы сообщали, что 11 февраля в Кривом Роге в результате ракетной атаки повреждена инфраструктура, выбиты окна на АЗС, в учебном заведении, гостинице, админздании.