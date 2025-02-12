скріншот із відео

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві Telegram-канали.

На оприлюднених кадрах видно, як ворожий боєприпас впав поблизу навчального закладу у столиці. Чутно гучний вибух та дзвін від розбитих вікон.

Відомо, що внаслідок ракетного удару у Оболонському районі Києва загинула людина, ще четверо людей, зокрема дитина, постраждали. Рятувальники повідомляли про руйнування внаслідок обстрілу двох офісних будівель.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ раніше повідомили, що військовим вдалося збити всі шість балістичних ракет, які ворог запустив по Києву.