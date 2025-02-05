На Сумщині зенітники знищили 14 російських "шахедів"
Сьогодні вночі на Сумщині протиповітряна оборона відбивала атаку російських ударних безпілотників типу "Shahed". Захисники неба знищили 14 ворожих БпЛА
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.
"5 лютого у небі над Сумщиною підрозділами ППО області збито 14 ворожих БпЛА типу "Шахед", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з початку цього року підрозділи ППО приземлили в регіоні 313 російських безпілотників, які несли смерть та руйнування.
Нагадаємо, бійці "Сталевого Кордону" ліквідували ворожий FPV-дрон з оптоволоконним керуванням. Воїни показали збитий на Сумщині БпЛА.
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