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05 лютого 2025, 07:31

На Сумщині зенітники знищили 14 російських "шахедів"

05 лютого 2025, 07:31
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фото: Сумська ОВА
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Сьогодні вночі на Сумщині протиповітряна оборона відбивала атаку російських ударних безпілотників типу "Shahed". Захисники неба знищили 14 ворожих БпЛА

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

"5 лютого у небі над Сумщиною підрозділами ППО області збито 14 ворожих БпЛА типу "Шахед", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з початку цього року підрозділи ППО приземлили в регіоні 313 російських безпілотників, які несли смерть та руйнування.

Нагадаємо, бійці "Сталевого Кордону" ліквідували ворожий FPV-дрон з оптоволоконним керуванням. Воїни показали збитий на Сумщині БпЛА.

війна Сумська область БПЛА атака ППО шахед Shahed
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