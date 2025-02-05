Пограничники показали сбитые на Сумщине российские ударные беспилотники
Вчера, 4 февраля, во время очередной воздушной атаки защитники Сумщины сбили два вражеских БпЛА типа "шахед" и "гербера"
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"В результате профессиональной работы пограничников, оба вражеских беспилотника были сбиты", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 5 февраля российская армия выпустила по Украине 104 беспилотника разных типов. Силы ПВО сбили 57 дронов, еще 42 — локационно потеряны.
Ранее сообщалось, что бойцы "Стальной Границы" ликвидировали российский FPV-дрон с оптоволоконным управлением. Воины показали сбитый в Сумской области БпЛА.
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