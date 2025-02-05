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05 лютого 2025, 03:00

Житель Сумщини побив, затягнув на кладовище та зґвалтував 14-річну дівчинку

05 лютого 2025, 03:00
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Суд визнав 36-річного мешканця Конотопа винним у зґвалтуванні 14-річної дівчинки, розбійному нападі та грабежі. Фігуранту призначили максимальне покарання — 12 років тюрми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.

Як встановило слідство, у ніч на 6 листопада 2020 року зловмисник помітив на вулиці 14-річну дівчину, яка йшла сама. Він наздогнав її, силоміць затягнув на територію кладовища, побив і зґвалтував. Після нападу він вкрав телефон жертви та втік.

Також правоохоронці довели, що до цього чоловік двічі нападав на перехожих і відбирав у них мобільні телефони. За матеріалами справи, до скоєння нових злочинів він вдався всього через кілька днів після звільнення з в’язниці, де провів 13 років за вбивство молодої дівчини.

На вирок суду ґвалтівник очікував за ґратами. Тепер він проведе у в'язниці ще 12 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Хмельниччині чоловіка засудили за зґвалтування 9-річної доньки.

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